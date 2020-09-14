Эхо прошлого: на месте битвы при Геттисберге водитель снял двух призраков

Водитель случайно снял двух призраков на месте битвы при Геттисберге, которая произошла в 1863 году. Тогда за три дня погибло более 50 тысяч солдат и пять тысяч лошадей. Битва при Геттисберге считается самой кровопролитной за время Гражданской войны и именно она переломила ход конфликта. Об этом пишет Daily Mail.

46-летний Грег Юллинг снял привидений на видео, когда он проезжал по историческому месту со своей семьей.

"Мы просто прибыли туда как туристы, чтобы узнать больше об истории Гражданской войны и увидеть место битвы. Мы ехали ночью, услышали шум и увидели туман, но он был странным, не рассеялся только в одном месте. А потом увидели эти движущиеся в темноте фигуры, они были размером с людей, одна из них пробежала прямо сквозь пушку. Это было страшно, это было настоящее безумие. Мой дядя так испугался, что поднял окно", - рассказал Юллинг.

Он также рассказал, что позже, пересмотрев видео на большом экране, он удостоверился с семьей, что и правда все они видели что-то подозрительное.

"Я также испытал странное зловещее чувство, будто что-то подсказывало мне вернуться туда. Я не мог заснуть, но был слишком испуган, чтобы повторить свой визит", - резюмировал Юллинг.

Впрочем, под загруженным видео люди утверждают, что Юллинг с семьей просто видели отражение фар своей машины на дуле пушки и на потеках воды на лобовом стекле. И никаких призраков на Геттисбергском поле битвы нет.