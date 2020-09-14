Тихановская заявила Путину, что его договоренности с Лукашенко не имеют законной силы

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину от лица всего белорусского народа, а также объявила встречу президентов РФ и Беларуси в Сочи юридически неправомочной.

Ее заявление опубликовал Telegram-канал "Пул Первой".

“Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи – это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах", – цитирует канал Тихановскую.

Скриншот: Telegram / Pulpervoi

"Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом”, – добавила Тихановская.

Напомним, в понедельник, 14 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По предварительным данным, на встрече намерены обсудить “перспективы интеграции в рамках Союзного государства”. Это будет первый выезд Лукашенко из Беларуси после президентских выборов 9 августа.