Ефремов выступил перед сокамерниками с отрывком из пьесы и получил нового адвоката

Осужденный на 8 лет колонии за совершение смертельного ДТП российский актер Михаил Ефремов выступил перед сокамерниками с отрывком из пьесы.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, пишет ТАСС.

По ее словам, Ефремов доволен камерой и условиями содержания в колонии. Артист нашел общий язык с сокамерниками и читал им одно из художественных произведений – отрывок из пьесы.

Также Ефремов, по инициативе омбудсмена, может помочь несовершеннолетним подросткам, находящимся в СИЗО, подготовиться к сдаче ЕГЭ. Администрация следственного изолятора, в котором содержится актер, пообещала изучить этот вопрос.

Кроме того, как сообщает "Московский комсомолец", новым адвокатом Ефремова станет Роман Филиппов. Он будет представлять интересы артиста на рассмотрении апелляционной жалобы на приговор.

По данным СМИ, статус адвоката Филиппов получил в России в 2014 году и с тех пор специализируется на гражданском и уголовном праве.

Напомним, вечером 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице. В начале сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП.

Утром 8 сентября в суде Ефремова признали виновным и приговорили к 8 годам лишения свободы. Ефремов заявил, что не согласен с приговором суда и хочет его пересмотра.