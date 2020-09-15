Трамп заявил, что хотел ликвидировать Асада в 2017 году

Мир
По словам президента США, он отказался от плана, так как этого не хотел делать министр обороны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел ликвидировать сирийского лидера Башара Асада в 2017 году, но ему помешал экс-министр обороны Джеймс Мэттис. Об этом Трамп сообщил в эфире телеканала Fox News, передает The Hill.

"У меня все было готово. Мэттис не хотел этого делать. Мэттис был сильно переоцененным генералом", – сказал Трамп.

Президент добавил, что не сожалеет о решении не нападать на Асада, заявив, что он "мог бы жить по-другому". По его словам, сирийский лидер наблюдал за гибелью множества мирных жителей в ходе многолетней гражданской войны, опустошившей страну.

Напомним, в Сирии в результате минометного обстрела был убит генерал-лейтенант российской армии Валерий Асапов. По данным украинской разведки, Асапов командовал боевиками террористической организации "ДНР". В частности, он руководил так называемым "1-м армейским корпусом", который дислоцируется в Донецке.​​​​​​