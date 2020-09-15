Португалия вводит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Правительство Португалии вводит режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с увеличением случаев коронавируса, сообщает местная телекомпания RTP.

Режим чрезвычайной ситуации, который до сих пор действовал только в столичном регионе, будет действовать на остальной территории до 23:59 30 сентября.

Режим чрезвычайной ситуации в Португалии подразумевает запрет собираться в группы более 10 человек, если они не живут в одном месте.

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Вводится также запрет на продажу алкоголя после 20:00.

В заведениях общественного питания не могут находиться более 4 человек за одним столом.

Магазинам разрешается работать только с 10:00, кроме пекарен, кафе, парикмахерских и спортзалов, время закрытия – с 20:00 до 23:00, по решению муниципалитета.

Отметим, по состоянию на 15 сентября, согласно данным Worldometers, в Португалии зафиксирован 65 021 случай коронавируса;1 875 человек скончались, а 44 362 – вылечилсь.

Напомним, 13 сентября правительство Израиля решило ввести в стране режим самоизоляции, чтобы замедлить распространение коронавируса Covid-19.