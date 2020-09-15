Румыния еще на 30 дней продлила запрет на въезд для иностранцев

С 15 сентября сроком на 30 дней Румыния запретила въезд в страну для иностранцев, в том числе и граждан Украины. Об этом сообщило посольство Украины в Румынии

"Информируем, что в соответствии с решением правительства Румынии с 15.09.2020 года продлено на 30 суток действие режима чрезвычайной ситуации, в рамках которого запрещается въезд иностранных граждан на территорию Румынии", - сказано в публикации.

Румыния уже несколько раз продлевала запрет на въезд в страну. Транзит по ее территории разрешен только в непрерывном порядке и исключительно по разрешенному маршруту. Обязательно нужно иметь при себе документы, подтверждающие транзитную цель поездки и дающих основания для въезда в страну следования.

В начале пандемии коронавируса, в марте 2020 года, Румыния ввела тотальный карантин. Жителям разрешали выходить из дома только для того, чтобы купить еду или лекарства, пойти на работу или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Людям в возрасте старше 65 лет запрещали покидать свои дома.