Австрия открывает границы для украинцев, но с рядом условий

Новые правила будут действовать не только для Украины – все страны будут поделены на три группы по уровню их опасности.

С 1 августа Австрия начинает принимать рейсы из Украины, однако все новоприбывшие украинцы должны будут предъявить отрицательные тесты на COVID-19, и пройти 10-дневный карантин.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Международный аэропорт Вены.

"Введенный ранее запрет на рейсы из ряда стран прекращает действие 31 июля. Вместо этого будут введены строгие правила въезда. С одной стороны, это обеспечит безопасность, с другой – гарантирует свободу передвижения", – говорится в сообщении.

Все страны Австрия делит на три группы. Как сообщает информагентство, в числе "зеленых" или "безопасных" государств Бельгия, Чехия, Франция, Испания, Германия, Великобритания, откуда можно въезжать без ограничений.

Пассажиры стран со "средним", или желтым уровнем безопасности смогут выбрать между отрицательным тестом на коронавирус либо 10-дневным карантином.

Читайте также: Австрия продлила запрет на авиарейсы из Украины

Для "Красных" государств выбора не будет: "понадобится как тест на COVID-19, так и прохождение карантина". Как мы уже сообщали ранее, в этот список среди прочих вошли Украина.

Кроме того в "красном списке" австрийского правительства граждане из 32 стран, где ситуация с пандемией не улучшается: Албания, Бангладеш, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Косово, Мексика, Молдова, Нигерия, Пакистан, Перу, Португалия, Румыния, Россия, Северная Македония, Сенегал, Сербия, США, Турция, Украина, Филиппины, китайская провинция Хубэй, Чили, Черногория, Швеция, Эквадор, ЮАР.

Тест на коронавирус можно пройти непосредственно в аэропорту Вены с 7:00 до 20:00 без предварительной регистрации. Результаты предоставят через 3-6 часов.

О том, что Австрия не открывает свои границы для туристов, напомнил и Посол Украины в Вене Александр Щерба. "У меня две новости - хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что с 1 августа Австрия отменяет запрет на посадку самолетов из "стран риска", в том числе из Украины. Плохая заключается в том, что похоже на то, что общий режим въезда украинцев в Австрию остается неизменным. То есть - никакого туризма. Въезжают те, кто имеет вид на жительство, те, кто летит по особым семейным обстоятельствам (свадьба, воссоединение семьи, похороны...), а также на срочное лечение. Все должны иметь при себе свежий тест на Covid", - написал он в Facebook в пятницу, сообщает Интерфакс.

Как сообщил сегодня, 31 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, правительство Сейшельских островов закрыло границы для туристов из Украины.