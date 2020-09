Собака, которая не лает. Что не так со словами Байдена на пленках Деркача

На аудиозаписи якобы разговоров президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом, которые опубликовал внефракционный депутат Андрей Деркач слышно, как Байден говорит, что Трамп "похож на собаку, который хватает автомобиль, не понимая, как тот едет и что внутри".

Возможно, что бывший вице- президент в этом случае не сравнивает буквально Трампа с собакой, как передали многие СМИ, а просто применяет идиоматическое английское выражение, имея в виду, что Трамп не знал, что делать на президентском посту, после победы на выборах.

Выражение на американском английском "The dog that caught the bus (car)" подразумевает, что кто-то достиг определенной цели, но не знает, что делать дальше.

На аудиозаписи слышно, что человек с голосом, похожим на голос Байдена, дважды повторяет, упоминая собаку, что это выражение на английском языке.

Напомним, сегодня, 16 сентября, внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи якобы разговоров президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом на пресс-конференции.