В США анонсировали массовую вакцинацию от Covid-19

Директор центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что массовая вакцинация населения от коронавируса в Соединенных Штатах произойдет только к концу следующего, 2021 года.

"Часть вакцины будет готова уже в ноябре-декабре 2020 года, но это будет очень ограниченная поставка. Вы спрашиваете, когда вакцина будет доступна для населения Америки в целом? Мы рассматриваем ее появление уже в конце второго квартала или в третьем квартале 2021 года", – заявил Редфилд на слушаниях в Сенате, передает Bloomberg.

С ним согласен и главный инфекционист Америки – Энтони Фаучи. По его подсчетам, гражданам США не стоит искать вакцину в широком доступе ранее середины 2021-го года.

Более оптимистично высказался представитель американского Минздрава Пол Манго. Чиновник выразил уверенность, что нынешние условия "позволят нам вакцинировать каждого американца до конца первого квартала 2021 года". По его словам, если вакцина успеет пройти испытания и будет одобрена в октябре, то в распоряжении властей США окажется 20 миллионов доз, которые будут распределены среди групп риска, а в частности для престарелых граждан. По самому позитивному прогнозу, отметил Манго, до конца этого года Штаты произведут до 100 млн доз.

Неунывающе настроены и в администрации Трампа. В частности, глава аппарата Белого дома Марк Медоуз выразил "подлинную надежду", что американские специалисты смогут получить вакцину уже до конца сентября 2020-го.

Эту же информацию повторил президент Америки Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме: "Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину самым безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что сможем начать это делать примерно в октябре этого года".

По словам Трампа это произойдет "в середине октября, может, чуть позже". При неудачном развитии событий, отметил американский лидер, вакцину в США придется подождать чуть дольше – "в ноябре или в крайнем случае – в декабре".

Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство ведет переговоры о получении около 8 миллионов доз вакцины от коронавируса Covid-19.