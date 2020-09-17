Дым от пожаров в США достиг Европы

Дым от пожаров на Западном побережье США достиг Северной Европы, сообщает АР.

Данные, собранные Европейской службой мониторинга атмосферы Copernicus, показали, что дым от пожаров прошел 8 тысяч километров через атмосферу в Великобританию и другие части северной Европы.

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды, который управляет некоторыми системами спутникового мониторинга Copernicus, сообщил, что в результате пожаров в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне было выброшено около 30,3 миллиона метрических тонн углерода.

"Масштаб и сила этих пожаров намного выше, чем за любого из 18 лет, которые охватываются нашими данными мониторинга, начиная с 2003 года", – сказал Марк Паррингтон, старший научный сотрудник и эксперт по лесным пожарам в Службе мониторинга атмосферы Copernicus.

Напомним, в трех штатах на западном побережье США полыхают 96 крупных природных пожаров на площади в 1,4 млн гектаров.