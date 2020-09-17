В Китае миллиардеру запретили жить роскошно из-за долгов его компании

Основателю и главе HNA Group и Hainan Airlines, 67-летнему миллиардеру Чэнь Фэну запретили тратить деньги на роскошь, сообщила South China Morning Post.

Такое решение принял районный суд города Сиань в провинции Шэньси.

Причиной запрета стало то, что компании Чэня не выплатили истцу около 5300 долларов США по решению суда, принятому еще в марте.

Теперь Чэнь не может покупать вещи, необязательные в повседневной жизни и работе. Ему нельзя летать на самолетах и пользоваться высокоскоростными поездами без разрешения суда. Ему также запрещено приобретать недвижимость, делать дорогой ремонт, заселяться в дорогие отели, посещать клубы и поля для гольфа, арендовать элитные офисы и др.

В целом же конгломерат Чэня испытывает большие финансовые трудности. Его бизнес в основном связан с авиаперелетами и логистикой – отраслями, которые существенно пострадали из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Ринат Ахметов за год потерял $3,6 млрд и 600 позиций в рейтинге Forbes. Всего в списке Forbes-2020 шесть украинцев-миллиардеров.

Выход из экономического кризиса во многом зависит от того, какую политику строит государство в отношении бизнеса. В том числе активов самых богатых украинцев, посчитать которые хоть и трудно, но возможно. В этом убедился Фокус, который в 2020 году применил новую методику оценки богатства при составлении рейтинга.