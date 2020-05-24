Выгодная пандемия. В мире 25 миллиардеров увеличили свое состояние на $255 млрд

В мире 25 миллиардеров из списка Forbes за время пандемии коронавируса увеличили свое состояние в общем на 255 млрд долларов. Сильнее всего свое багатство (на 31,4 млрд долларов за два месяца) приумножил гендиректор Facebook Марк Цукерберг. Об этом сообщает Forbes.

В список попали те бизнесмены, чьи компании торгуются на бирже. Их общее состояние достигает почти 1,5 триллиона долларов, что составляет 16% от общего капитала, которым владеют миллиардеры мира.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг является крупнейшим долларовым игроком в списке. Акции Facebook выросли почти на 60% за последние два месяца, достигнув рекордного максимума в пятницу, 22 мая. Инвесторы положительно отреагировали на запуск услуги Shops, которая позволяет малому бизнесу создавать онлайн-магазины в соцсети. Цукерберг, с состоянием в 86,5 млрд долларов, стал четвертым в мире богатейшим человеком, в сравнении со своим седьмым местом в списке мировых миллиардеров Forbes 2020 года, выходившем в начале апреля. 36-летний Цукерберг стал богаче Уоррена Баффета, основателя Inditex Амансио Ортеги и соучредителя Oracle Ларри Эллисона.

Владельцем второго по величине состояния, в долларов исчислении, стал основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос. Акции гиганта электронной коммерции продолжают расти на фоне выросшего спроса, так как пандемия закрыли физических ритейлеров. Акции Amazon выросли на 29% с 23 марта. Сейчас состояние Безоса составляет 146,9 млрд долларов.

Наибольший прирост в процентах был у основателя второго по величине онлайн-рынка Китая Pinduoduo Колин Чжэн Хуан. Акции Pinduoduo почти удвоились с 23 марта, поддерживаемые моделью социального шоппинга, когда пользователи делятся покупками с друзьями и семьей, а также агрессивной компанией, предлагающей субсидированные сделки для потребителей. 40-летний Чжэн приумножил свое состояние на 17,9 млрд долларов, теперь он стал третьим богатейшим человеком в Китае с 35,6 млрд долларов.

Индийскй бизнесмен Мукеш Амбани стал самым богатым человеком в Азии в апреле после того, как Facebook сообщил, что инвестирует 5,7 млрд долларов в дочернюю компанию телекоммуникационного конгломерата Reliance Jio в Мумбаи. С тех пор компания увеличила объемы продаж, включая 1,5 млрд долларов от частного акционерного гиганта KKR и 750 млн долларов от инвестиционной компании Silver Lake. В общей сложности, фирма заработала 10 млрд долларов нового капитала менее чем за месяц. Состояние Амбани достигает 52,7 млрд долларов, что почти на 20 млрд долларов больше с момента падения рынка.

Миллиардеры с капиталом, связанным с долями в технологических компаниях, продолжили свой рост в условиях пандемии. Индекс Nasdaq, объединяющий технологические компании, в начале этого месяца вышел в плюс год к году и вырос на 37% с 23 марта. Для сравнения, фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones выросли после обвала примерно на 31% каждый, но еще остаются на 10% и 15% ниже прошлогоднего уровня соответственно.

Ни один из 25 богатейших людей не потерял ни копейки из своего состояния с 23 марта. Например, состояние Джима, Элис и Роба Уолтон выросли меньше остальных в процентном выражении, но все равно этот рост составил 3,6 млрд долларов. Акции Walmart достигли рекордного максимума в середине апреля после того, когда власти США произвели первые выплаты бизнесу в рамках программы стимулирования экономики, акции Walmart достигли рекордного уровня и с тех пор смогли удержаться недалеко от пика. Во вторник компания отчиталась о росте квартальной выручке почти на 10% — до $134,6 млрд и увеличении онлайн-продаж на 74%. Совокупное состояние трех миллиардеров-наследников Walmart оценивается в почти $165 млрд.

Положение миллиардеров резко контрастирует с данными о безработице в США, где за пособиями обратились 39 млн человек — примерно четверть американской рабочей силы.

Джефф Безос, США. Состояние — $146,9 млрд, рост на $29,9 млрд. Источник богатства — Amazon. Билл Гейтс, США. Состояние — $106,5 млрд, рост на $11,9 млрд. Источник богатства — Microsoft. Бернар Арно, Франция. Состояние — $94,1 млрд, рост на $12,8 млрд. Источник богатства — LVMH. Марк Цукерберг, США. Состояние — $86,5 млрд, рост на $31,4 млрд. Источник богатства — Facebook. Уоррен Баффет, США. Состояние — $69,2 млрд, рост на $6 млрд. Источник богатства — Berkshire Hathaway. Ларри Эллисон, США. Состояние — $66,4 млрд, рост на $10,4 млрд. Источник богатства — программное обеспечение. Стив Балмер, США. Состояние — $65,4 млрд, рост на $14 млрд. Источник богатства — Microsoft. Ларри Пейдж, США. Состояние — $63,6 млрд, рост на $14,2 млрд. Источник богатства — Google. Сергей Брин, США. Состояние — $61,3 млрд, рост на $13,7 млрд. Источник богатства — Google. Амансио Ортега, Испания. Состояние — $60,5 млрд, рост на $5,2 млрд. Источник богатства — Zara. Джим Уолтон, США. Состояние — $55,2 млрд, рост на $3,6 млрд. Источник богатства — Walmart. Элис Уолтон, США. Состояние — $55 млрд, рост на $3,6 млрд. Источник богатства — Walmart. Роб Уолтон, США. Состояние — $54,8 млрд, рост на $3,6 млрд. Источник богатства — Walmart. Франсуаза Бетанкур-Майерс, Франция. Состояние — $54,2 млрд, рост на $6,4 млрд. Источник богатства — L’Oréal. Мукеш Амбани, Индия. Состояние — $52,7 млрд, рост на $19,9 млрд. Источник богатства — нефть и газ, нефтехимия. Карлос Слим Элу, Мексика. Состояние — $51,2 млрд, рост на $4,2 млрд. Источник богатства — телекоммуникации. Маккензи Безос, США. Состояние — $47,8 млрд, рост на $10,4 млрд. Источник богатства — Amazon. Ма Хуатен, Китай. Состояние — $46,4 млрд, рост на $6,8 млрд. Источник богатства — онлайн-медиа. Джек Ма, Китай. Состояние — $41,3 млрд, рост на $3 млрд. Источник богатства — онлайн-торговля. Фил Найт, США. Состояние — $37,7 млрд, рост на $9,9 млрд. Источник богатства — Nike. Илон Маск, США. Состояние — $36,7 млрд, рост на $9,5 млрд. Источник богатства — SpaceX. Колин Чжэн Хуан, Китай. Состояние — $35,6 млрд, рост на $17,9 млрд. Источник богатства — онлайн-торговля. Франсуа Пино, Франция. Состояние — $31,8 млрд, рост на $2,1 млрд. Источник богатства — предметы роскоши. Шелдон Адельсон, США. Состояние — $30,7 млрд, рост на $1,4 млрд. Источник богатства — казино. Майкл Делл, США. Состояние — $28,3 млрд, рост на $3,5 млрд. Источник богатства — Dell Computers.

Как ранее сообщал Фокус: