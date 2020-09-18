"Пішов ти!" Сэмюэл Л. Джексон выругался на украинском языке

71-летний актер Сэмюэл Л. Джексон 16 сентября на своей странице в Twitter обнародовал ролик, в котором озвучил ругательства на 15 языках.

Джексон заявил, что ранее обещал научить своих американских подписчиков ругаться на многих языках мира, если те зарегистрируются для голосования на выборах президента США, которые пройдут в начале ноября.

Согласно условиям, 2,5 тысячи читателей должны были зарегистрироваться на участие в голосовании на выборах президента США по ссылке в твите. При достижении нужного результата Джексон пообещал научить подписчиков новым ругательствам.

Джексон выложил видео, в котором сидит и две минуты ругается на чешском, исландском, украинском, суахили и других языках.

В предвыборной рекламной кампании президента США Дональда Трампа использовался плакат, призывающей к поддержке американских военных. Его слоган гласит: "Поддержи наши войска". Издание Politico обратило внимание на то, что на плакате использованы фотографии оружия российского производства.