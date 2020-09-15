В предвыборной рекламе Трампа использовались фото российского оружия

В предвыборной рекламной кампании президента США Дональда Трампа использовался плакат, призывающей к поддержке американских военных. Его слоган гласит: "Поддержи наши войска".

Издание Politico обратило внимание на то, что на плакате использованы фотографии оружия российского производства.

"Это определенно МиГ-29. Я рад видеть, что они поддерживают наши войска", – сказал изданию Пьер Спрей, который помогал проектировать самолеты F-16 и A-10 для ВВС США. Он отметил, что у этого самолета уникальный силуэт.

Руслан Пухов из Центра анализа стратегий и технологий в Москве также подтвердил Politico, что самолеты являются МиГ-29. Он также заметил, что крайний справа солдат держит в руках автомат АК-74.

Politico сообщило, что эту рекламу с 8-го по 12-е сентября использовало в интернете подразделение по сбору средств на кампанию Трампа. Издание предположило, что изображения для него были взяты в сетевых стоках.

Оно также напомнило, что в октябре прошлого года член палаты представителей республиканец Брайан Маст (R-Fla.) опубликовал в Твиттере фотографию российского крейсера "Петр Великий" со словами: С днем ​​рождения ВМС США! Мы благодарим мужчин и женщин, которые служат для защиты наших вод". Позже его офис удалил этот твит.

Между тем, аналитики американского банковского холдинга JPMorgan Chase & Co обнаружили, что вероятность победы Трампа на президентских выборах в США стала постепенно увеличиваться.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что готов выйти на дебаты с действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом, несмотря на возражения своих однопартийцев.