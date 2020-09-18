Дал пососать пальчик. В Минске появился интересный мурал о дружбе Путина и Лукашенко

В Минске на одном из зданий появился новый мурал, на котором можно увидеть двух лидеров соседствующих государств – президента России Владимира Путина и действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Его опубликовали в аккаунте Усы Лукашенко в Telegram.

"Вот такой необычный арт обнаружен на одной из минских улиц", — говорится в подписи к снимку мурала в соцсети.

На мурале Путин нежно обнимает Лукашенко, причем один из пальцев руки у него торчит изо рта белорусского лидера. Мурал имеет подпись, которая при переводе с белорусского языка означает: "Предварительные ласки".

Мурал в Минске

Напомним, в понедельник, 14 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По предварительным данным, на встрече намерены обсудить “перспективы интеграции в рамках Союзного государства”. Это первый выезд Лукашенко за пределы Беларуси после президентских выборов 9 августа.