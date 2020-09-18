В Беларуси мужчина поджег себя у входа в здание РОВД

В городе Смолевичи около здания милиции мужчина облил себя бензином и поджег. Об этом сообщили в соцсетях. По словам свидетелей, он решился на такой поступок в знак протеста против действий силовиков.

Издание TUT.BY написало, что место происшествия оцеплено, работают сотрудники Следственного комитета. Лежат остатки одежды и обувь мужчины. Очевидец сообщил журналисту, что он видел: "Стояли пожарные машины с проблесковыми маячками, у крыльца находились сотрудники милиции. Возле них лежал человек, рядом горела какая-то тряпка или одежда. Человек был весь в каком-то белом порошке. Потом примчались две машины скорой помощи, и его увезли".

По данным TUT.BY, мужчина, перед тем как себя поджечь, не выкрикивал каких-либо лозунгов, он просто поджег себя, а сотрудник РОВД потушил его из огнетушителя.

Сейчас мужчина находится в реанимации. Личность его выясняется.

Напомним, прокуратура Мукачево открыла уголовное дело из-за самоубийства местного жителя, который жаловался на действия полицейских. Он совершил суицид в ходе прямой трансляции в Facebook.