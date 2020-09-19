"Никто не останется анонимным". Nexta опубликовал данные первой тысячи сотрудников МВД Беларуси

Telegram-канал Nexta Live опубликовал список с данными 1003 сотрудников МВД Беларуси и попросил у подписчиков помощи в развитии базы данных.

"Перед вами первая 1000 сотрудников МВД из базы, которая имеется у нас благодаря кибер-партизанам. При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных", – сказано в сообщении.

Информацию авторы канала получили "благодаря кибер-партизанам".

"Если вам известны факты про преступления конкретных людей из списка, а также их личная информация (адреса, телефоны, номера авто, привычки, любовницы/любовники), пишите в бот", – заявляет канал и добавляет: "Никто не останется анонимным даже под балаклавой".

Кроме того, канал опубликовал адреса прописки и номера телефонов бойцов антитеррористического спецподразделения "Алмаз".

"А вот и отдельный привет убийцам из "Алмаза". Убийство Тарайковского, стрельба в журналистов. Простреленные руки, ноги, головы. Инвалидность мирных белорусов. Думали мы это просто так оставим?", – пишет Nexta.

Напомним, "те, кто проигнорируют требования народа и останутся в системе" – станут национальными предателями, заявили в Nexta. Администраторы канала еще раньше говорили, что опубликуют личные данные.