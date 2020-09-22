В аэропорту Хельсинки больных Covid-19 будут определять, "обнюхивая" собаками

Международный "Аэропорт Хельсинки", который расположен в городе Вантаа, в 15 километрах к северу от столицы Финляндии, запускает пилотный проект по распознаванию пассажиров, зараженных коронавирусом.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", биоматериалы людей будут обнюхивать псы.

"Пассажиров будут просить провести салфеткой по коже, после чего эту салфетку будут давать обнюхать специально обученным собакам. Если собака распознает вирус, то пассажиру придется пройти на медицинскую проверку", – поясняет информагентство.

В главном аэропорту страны будут одновременно работать четыре собаки. Дежурства разбиты по сменам и в целом в эксперименте будут задействованы 16 служебных псов.

В материале сообщается, что по данным ветеринарного факультета Университета Хельсинки, служебные собаки, который прошли специальные тренировки, "способны распознать запах, типичный для заболевших Covid-19, практически со 100% точностью".

По словам исследователя Анны Хельм-Брекман, которая работает на ветеринарном факультете университета Хельсинки, в Финляндии давно используют острое обоняние собак для выявления ряда заболеваний у людей. Она отметила, что собаки быстро научились распознавать типичный, как для коронавируса запах.

Ученые до сих пор точно не знают, что именно "сигнализирует" собакам о наличии коронавирусной инфекции, однако в мае этого года было выявлено, что у Covid-19 для собак есть характерный запах.

Напомним, как мы сообщали ранее, сразу три аэропорта Украины предлагают провериться на коронавирус прямо в терминале.