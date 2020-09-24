Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию лидера РФ направил российский писатель Сергей Комков, сообщает РИА Новости.

"Процесс после подачи моей заявки в Нобелевский комитет уже пошел! И его уже никто не сможет остановить", — написал Комков на своей странице в Facebook.

Отметим, объявление лауреатов Нобелевских премий нынешнего года состоится в октябре и из-за пандемии коронавируса будет проведено в режиме онлайн.

Как пишет МК, Комков является ведущим российским экспертом в области образования. Он опубликовал около 200 статей по проблемам образования и социально-политического развития России.

Напомним, Грета Тунберг второй год подряд номинирована на Нобелевскую премию мира. Ее выдвинули два шведский политика: Йенс Холм и Хокон Свеннелинг. Они заявили, что действия юной экоактивистки "открыли им глаза на климатический кризис".