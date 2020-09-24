$18 млн сгнивших банкнот. Племянник Эскобара нашел тайник знаменитого наркобарона

Николас Эскобар, племянник крупнейшего наркобарона в истории Пабло Эскобара, заявил, что нашел тайник родственника. Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на колумбийский телеканал Red + Noticias.

"В тайнике были обнаружены наличные доллары – 18 млн, которые пролежали около 30 лет и непригодны к использованию, пишущая машинка, на которой были напечатаны важные документы того времени, золотая ручка, непроявленная фотопленка и часы Rolex", – рассказал Николас Эскобар.

Он добавил, что тайник находился в колумбийском городе Медельине, в одном из домов, принадлежавших наркобарону.

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Племянник сказал, что найти тайник ему помогло "видение". "Каждый раз, когда я сидел в столовой и смотрел в сторону автостоянки, я видел, как мужчина входил и исчезал". – поделился он.

В свою очередь родной брат наркобарона Роберто Эскобар заявил, что информация о находке – фейк.

В 1980-х годах Пабло Эскобар возглавлял список самых разыскиваемых наркоторговцев. На пике своего могущества он считался седьмым самым богатым человеком в мире. Для хранения денег он устроил много тайников по всей Колумбии.

Погиб Эскобар в перестрелке с полицией в 1993 году.

Напомним, в Италии в порту Салерно была обнаружена рекордная партия амфетамина из Сирии. Партия состояла из 84 миллиона таблеток каптагона, которая весила около 14 тонн. Общая стоимость наркотиков оценивается в 1 млрд евро.

Итальянская полиция перехватила необычную партию наркотиков – зерна кофе, заполненные кокаином.