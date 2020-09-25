В России на учениях "Кавказ-2020" зенитная ракета вернулась на стартовую позицию

Ракета зенитно-ракетного комплекса "С-400" не смогла взлететь и рухнула на свою стартовую позицию. Это произошло 25 сентября в ходе масштабных учений "Кавказ-2020", сообщил телеграм-канал Baza.

После запуска первая ракета пошла по заданной траектории, а вторая рухнула почти сразу после взлета. Наблюдавшие за пуском ракеты военнослужащие начали смеяться над собственной неудачей, прячась за машиной. Минобороны РФ пока не прокомментировало происшествие.

Ранее аналогичное падение случилось 26 августа во время международного военно-технического форума "Армия-2020" и Армейских международных игр – 2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Фото: Юрий Кочетков

Напомним, 22 сентября в РФ во время учебного воздушного боя один истребитель случайно сбил другой.

Россияне также на учениях 16 сентября успешно поразили собственный танк. Его броню не пробили, но командир танка получил ожоги.