Не полетела. Новый запуск Javelin в Украине не удался

Противотанковый комплекс тестировали в ходе учений "Объединенные усилия - 2020", на которые прибыл Зеленский.

На полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области в ходе учений "Объединенные усилия – 2020" не сработал противотанковый ракетный комплекс Javelin, который запускали впервые на территории Украины. Об этом сообщил генерал-майор Валерий Залужный – командующий войсками оперативного командования "Север", передает Укринформ.

"Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу", – сказал Залужный.

Отметим, за ходом запуска следил президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл с рабочим визитом на полигон.

FGM-148 Javelin (англ. Дротик) – переносной противотанковый ракетный комплекс (ППРК) производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin. Он предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, которые перемещаются на низкой высоте и скорости, в частности вертолетов или БПЛА.

Читайте также: Зеленский назвал американскую военную помощь признаком прочного партнерства

Это первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не сопровождает и не корректирует полет ракеты, пока она приближается к цели.

Ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения. Это дает возможность оператору сразу после выстрела сменить позицию. А самой ракете не страшны погодные условия или дымовая завеса.

Javelin — достаточно легкое оружие. Вес комплекса в сборе составляет 22 килограмма. Для обслуживания комплекса требуется два человека, но на практике и один легко с ним управится. Ракета поражает бронированную цель сверху. Боевая часть ракеты состоит из двух зарядов. Первая разрушает активную защиту. После чего струя кумулятивного заряда прожигает основную броню.

Максимальная дальность огня Javelin – почти 5 километров, эффективная дальность – не менее двух километров в дневное или ночное время суток.

Недостатками этого комплекса можно назвать его высокую стоимость. Одна ракета стоит около $100 тысяч.

Отметим, в середине июня американская сторона передала Украине оборудование, боеприпасы и комплексы Javelin на общую сумму более 60 миллионов долларов. В конце июня США передали Украине партию ракет одной из последних модификаций для противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также дополнительное оборудование на общую сумму 27 млн долларов.