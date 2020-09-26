"Имеем право знать". Джонсон на Генассамблее ООН потребовал выяснить происхождение COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Генассамблее ООН призвал мировое сообщество выяснить истинное происхождение пандемии коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Давайте исцелим мир в прямом и переносном смысле и начнем с установления истины – почти миллион человек умерли, причинен колоссальный экономический ущерб, а будет еще хуже, поэтому человечество обязано проявить честность – это нравственный императив, нужно добиться общего понимания того, как началась пандемия, как она распространилась", – заявил Джонсон.

В свое речи, Джонсон воздержался от обвинений той или иной стороны. Британский премьер также отметил, что не собирается выдвигать обвинения.

"Я просто как человек, перенесший COVID, считаю, что мы все имеем право знать, чтобы мы сообща могли предпринять все возможное, и не допустить повторения подобного", – подытожил премьер.

Напомним, Украина и еще 61 страна потребовали расследовать происхождение коронавируса. Инициатором расследования выступила Австралия.

После этого, в ВОЗ все же решили расследовать происхождение коронавируса в Китае. В организации заявили, что собираются направить в Китай свою команду, которая займется расследованием происхождения COVID-19. Глава ВОЗ подчеркнул, что таким образом, ученые смогут больше понять то, как зародился вирус.