Россия направила в Армению военно-транспортные самолеты, – СМИ

Российский Ан-124-100 224-го летного отряда совершил полет из аэропорта Платов в Ростове-на-Дону в аэропорт Звартноц в Ереване и обратно, сообщает российский Telegram-канал Военный осведомитель.

"Скорее всего, доставил военную технику", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что из России в Армению вылетел грузовой Ил-76МД.

Как передает Vzglyad.az со ссылкой ArmenianReport, с военного аэропорта "Чкаловский" в Ростов прибыл самолет Ил-76 под загрузку.

Как сообщал Reuters, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев ранее заявлял, что Россия "активно вооружает Армению".

Гаджиев сказал, что, по версии российской стороны, Ил-76 перевозит строительные материалы, однако Баку этому не верит.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны - участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, военным удалось взять под контроль часть территории Нагорного Карабаха (Арцаха): шесть сел в Физулинском и Джабраильском районе и прилегающие высоты.

В Армении объявлено военное положение, идет всеобщая мобилизация.

Парламент Азербайджана принял постановление о введении военного положения и передал МВД полномочия об объявлении комендантского часа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны намерено рассмотреть вопрос о признании независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к активным боевым действиям, которые продолжались до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но фактически конфликт был заморожен, между сторонами время от времени возникали вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тысяч человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.