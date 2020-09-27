Азербайджан и Армения выдавали собственную военную технику за уничтоженную вражескую

После сегодняшнего обострения ситуации в Нагорном Карабахе и начала полномасштабных боев между Азербайджаном и Арменией с применением тяжелого вооружения, военные ведомства двух стран публикуют уничтоженную вражескую техники, временами выдавая за нее свою собственную.

На видео, опубликованном армянской стороной, видно выгорание Т-72 "Аслан" ВС Азербайджана в ходе сегодняшних боев. В начале видео также можно увидеть горящую ИМР-2.

Вооруженные силы Азербайджана также опубликовали видео уничтожения боевой техники Армении. Предположительно были использованы ударные БПЛА Bayraktar TB2.

В специализированных телеграм-каналах обращают внимание, что во второй части азербайджанского видео можно увидеть уже уничтоженную азербайджанскую технику из армянского ролика. На нее нанесены белые опознавательные полосы. Кроме того, похожа и локация.

"Не выдержав напора контрнаступательной операции, которая проводилась подразделениями Азербайджанской армии, противник бежал, бросив бронетехнику на поле боя. На видео показаны кадры уничтоженной, а также брошенной противником техники", – говорится, тем не менее, в сообщении азербайджанского министерства обороны.

Отличилась созданием фейка и Армения.

Прием был использован тот же. В начале армянского ролика показывалось успешное уничтожение бронетехники противника, а вот во второй можно увидеть, как азербайджанская бронетехника (с белыми полосами) расчищает дорогу от сгоревших машин, двигаясь в противоположном направлении. Это также подтверждает факт продвижения Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха.

Кроме того, вызвали вопросы и фотографии, на которых армянская сторона выдает старые обломки за сбитый Ми-8 ВВС Азербайджана.

"На земле нет тел убитых, следов пожара, и других деталей вертолета. Зато отлично видна ржавчина. Скорее всего, никакого отношения к текущим боям он не имеет", – отмечает российский Telegram-канал "Военный осведомитель".

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны - участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, военным удалось взять под контроль часть территории Нагорного Карабаха (Арцаха): шесть сел в Физулинском и Джабраильском районе и прилегающие высоты.

В Армении объявлено военное положение, идет всеобщая мобилизация.

Парламент Азербайджана принял постановление о введении военного положения и передал МВД полномочия об объявлении комендантского часа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны намерено рассмотреть вопрос о признании независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к активным боевым действиям, которые продолжались до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но фактически конфликт был заморожен, между сторонами время от времени возникали вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тысяч человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.