"Молюсь за мир": Папа Римский призвал Азербайджан и Армению к диалогу

Папа Римский Франциск I во время воскресной проповеди призвал стороны конфликта на Кавказе, где недавно возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, к диалогу. Об этом сообщает Vatican News.

"Поступили тревожные сообщения о столкновениях на территории Кавказа. Молюсь за мир на Кавказе и прошу стороны конфликта осуществить конкретные жесты доброй воли и братства, которые смогут привести к решению проблем не путем применения силы и оружия, но посредством диалога и переговоров", – сказал Франциск I.

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Он также призвал вместе помолиться за мир на Кавказе.

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Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны — участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биген провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, призвав обе стороны немедленно прекратить боевые действия.