Азербайджан объявил частичную мобилизацию

В связи с эскалацией военного конфликта в районе Нагорного Карабаха, президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 28 сентября, подписал распоряжение о частичной мобилизации.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы Азербайджанской Республики .

"Руководствуясь пунктом 25 статьи 109 конституции, постановляю: объявить в Азербайджанской Республике частичную мобилизацию", – говорится в распоряжении.

Как следует из указа Алиева, госслужба по мобилизации и призыву Азербайджана должна "обеспечить призыв военнослужащих в соответствии с утвержденными планами".

"Государственная служба мобилизации и призыва Азербайджанской Республики обеспечивает призыв военнослужащих для мобилизации и выполнения мероприятий, вытекающих из военно-транспортных обязанностей, в соответствии с утвержденными планами", – говорится в документе.

Распоряжение вступает в силу в день подписания.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны — участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.

В Армении объявлено военное положение, идет всеобщая мобилизация.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны намерено рассмотреть вопрос о признании независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.