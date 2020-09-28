Послы ЕС одобрили санкции против РФ за Крымский мост, – журналист

В понедельник, 28 сентября, Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил без обсуждения инициативу расширить санкционный список лиц и организаций, которые подрывают суверенитет и независимость Украины.

Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста", – уточнил он.

Ограничения будут официально оформлены на текущей неделе.

При этом Йозвяк не назвал, против кого конкретно будут введены европейские санкции.

В начале сентября Йозвяк говорил, что представители Кипра в Евросоюзе блокируют санкции за строительство Крымского моста.

Отметим, Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые принимали участие в строительстве Крымского моста.