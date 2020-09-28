Улетела в Германию "по личным делам". Светлана Алексиевич покинула Беларусь

Нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета Беларуси Светлана Алексиевич рано утром в понедельник, 28 сентября, улетела в Германию.

Об этом заявила помощница писательницы Татьяна Тюрина, уточнив при этом, что отъезд в Германию никак не связан с возбуждением уголовного дела против членов Координационного совета.

"Она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции", – рассказала Тюрина.

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По ее словам, Алексиевич также будут вручать награду на Сицилии.

Когда писательница вернется в Беларусь, пока неизвестно. "Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия", – уточнила она.

Напомним, 20 августа в Беларуси возбудили уголовное дело против Координационного совета оппозиции. Дело открыто по статье о захвате власти и причинении вреда национальной безопасности. Координационный совет создали сторонники оппонента Александра Лукашенко, оппозиционного кандидата в президента Беларуси Светланы Тихановской. До этого момента из 50 членов Координационного совета Алексиевич оставалась единственной, кто не был арестован или не покинул пределы Беларуси.

Напомним, Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку, а также вошла в состав предварительного Координационного совета по передаче власти.