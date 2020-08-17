Штаб Тихановской сформировал предварительный Координационный совет по передаче власти

Список членов совета не окончательный, будет расширяться.

Представитель оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Ольга Ковалькова объявила о формировании предварительного состава Координационного совета по передаче власти.

Список членов совета она опубликовала в Facebook.

"Выбрать из достойных кандидатов очень сложно, поэтому все, кто высказал желание работать, смогут принять участие в работе расширенного состава совета, его рабочих и экспертных групп. Основной состав Координационного совета будет сформирован таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ", – отметила Ковалькова.

В Координационный совет по передаче власти предварительно включили 36 человек, но отметили, что он будет расширяться.

В списке значатся 36 человек, среди них: лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, а также ряд журналистов, бизнесменов и общественных деятелей страны.

"Это не значит, что остальные заявки отклонены, ещё идёт процесс формирования основного состава Координационного совета, и будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп", – написала Ковалькова.

Она отметила, что первое заседание Координационного совета состоится в ближайшие дни, о времени и месте будет объявлено дополнительно.

Ранее в СМИ появилась информация, что Светлана Тихановская намерена в ближайшее время провозгласить себя президентом.

Сама Тихановская записала новый ролик, где заявила о готовности стать национальным лидером страны.