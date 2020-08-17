Тихановская готовится объявить себя президентом

Находящаяся в Литве кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена в ближайшее время провозгласить себя президентом Республики Беларусь.

Об этом польской газете "Rzeczpospolita" сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

Как стало известно изданию, главный соперник Лукашенко, будучи в Литве, готовит сейчас заявление, в котором она объявит о своей победе на президентских выборах в Беларуси 9 августа этого года.

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"Соответствующее заявление сейчас готовится. Мы ожидаем, что Запад примет волеизъявление народа Беларуси и признает победу Тиханоской", – сообщила Красулина.

Напомним, на днях Тихановская объявила, что создает Координационный совет для передачи власти в Беларуси и попросила помощи у международного сообщества и у европейских стран.