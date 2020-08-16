Соратница Тихановской озвучила требования протестующих

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова на митинге в Минске озвучила требования протестующих.

Об этом сообщает TUT.by.

"Мы требуем освободить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и акциях несогласия: Виктор и Эдуард Бабарико, Сергей Тихановский, Павел Северинец, Николай Статкевич, Игорь Лосик, всех политзаключенных, и 4 тысячи человек, которые остаются в тюрьме. Все должны быть освобождены немедленно!", – заявила она.

Колесникова заявила, что участники протеста поддерживают программу Светланы Тихановской, одним из пунктов которой является проведение новых честных выборов.

"И наше главное требование: бывший президент должен подать в отставку!", – сказала она во время митинга возле стелы "Минск – город-герой".

Колесникова заявила, что оппозиция в понедельник подаст заявление о возбуждении уголовного дела по фактам смерти людей и издевательств над людьми правоохранителями.