Готова принять ответственность и выступить в качестве национального лидера: обращение Тихановской

По словам Тихановской, мировое сообщество с восхищением наблюдает за протестами в Беларуси.

Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская записала новый ролик, заявляя о готовности стать национальным лидером страны.

Опубликовано видео Тихановской на оппозиционном Telegram-канале "МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ".

"Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера. С тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных, и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов", – заявила экс-кандидатка.

Среди прочего, Тихановская призвала всех определиться с выбором, за кого они: "Мы переживаем сложный период своей истории, когда подлость граничит с героизмом, отчаянье – с мужеством, а любовь – с предательством. В этот период мы дожны сделать свой выбор – этого ребует от нас время".

Тихановская отметила, что "правда не на стороне силы оружия". Свою сторону экс-кандидатка назвала "стороной честности, порядочности и отваги".

По ее словам, она буквальным "волей судьбы" оказалась в авангарде "противостояния с произволом и несправедливостью".

Также Тихановская заявила, что вместе со всеми скорбит за погибшими во время протестов.

"Их именами мы обязаны в будущем назвать улицы, их имена останутся в нашей памяти", – сообщила она, не называя эти имена.

По словам Тихановской, мировое сообщество с восхищением наблюдает за протестами в республике.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Светлана Тихановская намерена в ближайшее время провозгласить себя президентом.