Сначала вывод войск Армении. Алиев выступил за урегулирование в Карабахе на основе резолюций СБ ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе возможно на основе резолюций Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом он сказал в ходе видеоконференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщило "РИА Новости".

Резолюции СБ ООН требуют вывода армянских войск с территории Нагорного Карабаха. Армения ранее неоднократно заявляла, что если она выведет войска, то Азербайджан сразу "захватит" Карабах.

Читайте также: В Карабахе заявили о сбитом азербайджанском самолете

Гутерриш в ходе разговора с Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвал к немедленному прекращению огня, возобновлению содержательных переговоров без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы, а также к незамедлительному возвращению наблюдателей ОБСЕ в регион. Об этом говорится в сообщении ООН.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны-участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.

В Армении объявлено военное положение, идет всеобщая мобилизация. Вслед за этим частичную мобилизацию объявил Азербайджан.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны намерено рассмотреть вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха.