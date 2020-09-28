В Карабахе заявили о сбитом азербайджанском самолете

Азербайджанская сторона пока не комментирует эту информацию.

Армия обороны Республики Арцах сбила самолет ВВС Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян в эфире Общественного телевидения Армении.

"На участке города Мартуни сбит самолет ВВС Азербайджана", – заявил он. Других деталей Погосян не привел.

Напомним, в Армении сообщили, что азербайджанские вооруженные силы вечером 28 сентября начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха, где идут ожесточенные бои.

Правительство Армении запретило выезд из страны всех мужчин из мобрезерва старше 18 лет.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны-участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.

В Армении объявлено военное положение, идет всеобщая мобилизация. Вслед за этим частичную мобилизацию объявил Азербайджан.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны намерено рассмотреть вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха.