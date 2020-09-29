Постоянный совет ОБСЕ соберется на экстренное заседание по Нагорному Карабаху

Экстренное заседание ОБСЕ пройдет сегодня, 29 сентября, по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает представительство ОБСЕ в Албании.

"Постоянный совет соберется сегодня в 17:00 (19:00 по Киеву, – ред.) по центральноевропейскому времени для обсуждения последних событий в контексте нагорно-карабахского конфликта", – сказано в сообщении.

Сообщается, что спецпредставитель председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджей Каспржик предоставит постсовету последнюю информацию.

По последней сводке Минобороны Азербайджана, опубликованной в районе полудня 29 сентября, контратака войск Армении на захваченные ранее Азербайджаном позиции была успешно отражена.

"Части армянской армии, пытавшиеся атаковать наши позиции со стороны оккупированного села Ашаги Вейсаллы Физулинского района, были решительно пресечены нашими частями, и противник был вынужден отступить. Тела армянских солдат, погибших при отступлении, остались на поле боя", – сообщил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргахлы.

Напомним, войска Армении во вторник, 29 сентяря, предприняли контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть территории, утраченные в боях за воскресение и понедельник.