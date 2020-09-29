Азербайджан заявил о 12 погибших мирных жителях

Число мирных жителей Азербайджана, убитых в результате конфликта в Нагорном Карабахе, возросло до 12, сообщает генеральная прокуратура Азербайджана, передает РИА Новости.

Сообщается, что 35 человек госпитализированы с ранениями.

Кроме того, пришли в негодность 66 жилых домов, восемь гражданских объектов, погибло много голов мелкого и крупного рогатого скота.

"В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях следственные действия, в том числе назначены соответствующие экспертизы с целью определения степени тяжести травм, полученных ранеными, а также суммы ущерба, нанесенного объектам гражданской инфраструктуры. Будет обеспечено регулярное информирование общественности", – заявили в ведомстве.

По последней сводке Минобороны Азербайджана, опубликованной в районе полудня 29 сентября, контратака войск Армении на захваченные ранее Азербайджаном позиции была успешно отражена.

"Части армянской армии, пытавшиеся атаковать наши позиции со стороны оккупированного села Ашаги Вейсаллы Физулинского района, были решительно пресечены нашими частями, и противник был вынужден отступить. Тела армянских солдат, погибших при отступлении, остались на поле боя", – сообщил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргахлы.

Напомним, войска Армении во вторник, 29 сентяря, предприняли контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть территории, утраченные в боях за воскресение и понедельник.