Эмир Кувейта умер в возрасте 91 года

О смерти шейха Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаха сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление канцелярии эмира.

Шейх умер в США, куда прилетел в июле для лечения. По некоторым данным, ему удалили две опухоли. После этого его состояние якобы улучшилось.

Младший брат Сабаха и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был временно назначен исполнять ряд полномочий эмира.

Сабах IV возглавлял эмират с 2006 года. До этого он занимал пост премьер-министра. Еще раньше возглавлял МИД на протяжении нескольких десятилетий. Он был одним из уважаемых лидеров на Ближнем Востоке и выступал за нейтралитет Кувейта.

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По конституции, принятой в 1962 году, Кувейт – конституционная монархия. Глава государства – эмир. Он назначает главу правительства, имеет право распустить парламент, подписывать законопроекты. Эмир – верховный главнокомандующий, он назначает ключевые посты в армии Кувейта. За публичную критику в адрес эмира полагается уголовная ответственность.

Эмир назначает наследника. Но его кандидатура должна быть одобрена членами правящей семьи и утверждена Национальной ассамблеей. Назначает он и премьер-министра, который должен быть из членов правящей семьи.

Политические партии в Кувейте запрещены.

Напомним, 67-летний король Таиланда Маха Вачиралонгкорн в разгар пандемии коронавируса отдыхал в своем имении на курорте в Германии, сняв для своих 20 любовниц и прислуги отдельный отель.