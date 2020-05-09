В Украину спецрейсом из Кувейта вернулись 46 граждан

Все пассажиры выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту жительства

В Украину спецрейсом кувейтской авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Кувейт-Киев вернулись 46 украинских граждан.

Об этом сообщает посольство Украины в Кувейте в Facebook.

"Сегодня, 09.05.2020 г., в 12:00, по результатам договоренности с кувейтской стороной, специальным рейсом кувейтской авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Кувейт-Киев отправлено 46 граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все пассажиры выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту жительства и установили приложение "Дий дома".

"Все пассажиры выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту проживания и установили мобильное приложение "Дий вдома". Благодарим Министерство иностранных дел за содействие и поддержку!", – написал посол Украины в Кувейте Александр Балануца на своей странице в Twitter.

Как ранее сообщал Фокус:

17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса. Тем не менее, украинцы могли вернуться в страну автомобильным транспортом.

С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.