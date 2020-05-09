В Украину спецрейсом из Кувейта вернулись 46 граждан
2020-05-09 17:45:00
Все пассажиры выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту жительства
В Украину спецрейсом кувейтской авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Кувейт-Киев вернулись 46 украинских граждан.
Об этом сообщает посольство Украины в Кувейте в Facebook.
"Сегодня, 09.05.2020 г., в 12:00, по результатам договоренности с кувейтской стороной, специальным рейсом кувейтской авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Кувейт-Киев отправлено 46 граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину", – говорится в сообщении.
Отмечается, что все пассажиры выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту жительства и установили приложение "Дий дома".
"Все пассажиры выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту проживания и установили мобильное приложение "Дий вдома". Благодарим Министерство иностранных дел за содействие и поддержку!", – написал посол Украины в Кувейте Александр Балануца на своей странице в Twitter.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса. Тем не менее, украинцы могли вернуться в страну автомобильным транспортом.
- С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.
- Эвакуационные рейсы 7 мая доставили в Украину еще 800 граждан. Они прилетели из Копенгагена, испанской Аликанте, Милана и двумя рейсами из Мадрида.