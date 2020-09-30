Байден во время дебатов назвал Трампа "клоуном" и "щенком Путина"

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал действующего американского лидера Дональда Трампа "щенком Владимира Путина". Он заявил об этом в Кливленде во время первых дебатов, прямую трансляцию которых вел телеканал CBS News.

По мнению Байдена, Трамп не может сказать Путину что-либо "о вознаграждении за головы американских солдат". Так Байден прокомментировал материал The New York Times о том, что Россия якобы вступила в сговор с талибами в Афганистане и предлагала им деньги за убийство американских солдат.

Трамп в ответ заявил, что сын демократа Хантер Байден заработал коррупционное состояние во время работы в фирме Burisma в Украине, при ведении бизнеса в Китае, а также получал деньги от вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.

"Он (Хантер Байден, – ред.) разбогател в Украине, в Китае, в Москве и разных других местах", – подчеркнул Трамп.

Джо Байден назвал эти сведения ложными. При этом, Байден упомянул своего другого сына Бо, который, по его словам, провел год на войне в Ираке и был патриотом, а не лузером, но его жизнь трагически прервалась, потому что он умер от рака.

На что Трамп ответил, что не знает Бо Байдена, но обвинил Хантера Байдена в том, что того выгнали из армии за "употребление кокаина". Экс-вице-президент тоже отрицал это.

Трамп также заявил, что Байден угрожал Украине невыплатой 1 миллиарда долларов, если не будет уволен генеральный прокурор (Виктор Шокин, – ред.).

"Он угрожал Украине относительно одного миллиарда долларов, если не будет уволен прокурор...", – подчеркнул Трамп.

Байден в очередной раз заявил, что это неправда.

Кроме того, Байден обвинил Трампа в том, что тот является худшим президентом, который был в Америке.

"При этом президенте мы стали слабее, более болезненными, беднее, более разделенными и более жестокими", – подчеркнул Байден.

Дебаты между Трампом и Байденом постоянно сопровождались перебиваниями друг друга.

"Ты заткнешься? Это так не по-президентски", – возмущенно сказал демократ Трампу. "Продолжай трепаться", – добавил он.

Байден также назвал Трампа "клоуном".

"Трудно получить какое-либо слово от этого клоуна, извините меня", – заявил Байден.

Байден заявил, что готов признать поражение на президентских выборах, если проиграет.

Завершились первые теледебаты громким возгласом из зала о том, что нынешний глава Белого дома является "величайшим президентом всех времен".

Ранее сообщалось, что Байден отказался от проверки на электронные наушники перед дебатами с Трампом.