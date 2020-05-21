Решение судьи обжалованию не подлежит

Судья Печерского суда столицы Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора начать дело о вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Об этом сказано в реестре судебных решений.

Сведения по делу должны внести по признакам преступления по ч.2 ст.343 УПК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).

Решение суда было вынесено от 21 апреля. Его опубликовали 12 мая.

"Обязать компетентное лицо ... Офиса генерального прокурора внести в Единый реестр судебных решений ... сведения о вмешательстве в деятельность бывшего генерального прокурора Украины – именно гражданина Соединенных Штатов Америки, бывшего вице-президента США", – сказано в решении суда.

Решение судьи обжалованию не подлежит.

Напомним, Шокин сам подал на имя вр.и.о. директора ГБР заявление с требованием открыть уголовное производство в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена за незаконное вмешательство в деятельность генпрокурора Украины.

Шокин настаивает на том, что был вынужден покинуть пост генпрокурора Украины вследствие давления на него Байдена. По словам экс-генпрокурора, Байден требовал его увольнения в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму $1 млрд.

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