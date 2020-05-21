Суд обязал Офис генпрокурора открыть дело о вмешательстве Байдена в работу Шокина
2020-05-21 17:49:00
Решение судьи обжалованию не подлежит
Судья Печерского суда столицы Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора начать дело о вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.
Об этом сказано в реестре судебных решений.
Сведения по делу должны внести по признакам преступления по ч.2 ст.343 УПК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).
Решение суда было вынесено от 21 апреля. Его опубликовали 12 мая.
"Обязать компетентное лицо ... Офиса генерального прокурора внести в Единый реестр судебных решений ... сведения о вмешательстве в деятельность бывшего генерального прокурора Украины – именно гражданина Соединенных Штатов Америки, бывшего вице-президента США", – сказано в решении суда.
Решение судьи обжалованию не подлежит.
Напомним, Шокин сам подал на имя вр.и.о. директора ГБР заявление с требованием открыть уголовное производство в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена за незаконное вмешательство в деятельность генпрокурора Украины.
Шокин настаивает на том, что был вынужден покинуть пост генпрокурора Украины вследствие давления на него Байдена. По словам экс-генпрокурора, Байден требовал его увольнения в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму $1 млрд.
Как ранее сообщал Фокус:
- Внефракционный нардеп Андрей Деркач 19 мая опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер.
-
Сам Шокин неоднократно заявлял, что за его увольнением стоит Байден и в январе 2020 года даже потребовал от ГБР завести на него дело за вмешательство в дела Украины.
-
Деркач также ранее выдвигал обвинения о вмешательстве бывшего руководства американского посольства в дела Украины, а также о вмешательстве НАБУ в президентские выборы в США в 2016 году, с целью не допустить победу Дональда Трампа.
-
Порошенко назвал публикацию "пленок Деркача" "спецоперацией пятой колонны Кремля".
-
СМИ сообщили, что Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании информации, содержащейся в "пленках Деркача".