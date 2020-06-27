Российская разведка платила талибам за убийство американских военных в Афганистане, — NYT

В 2019 году в Афганистане в результате нападения талибов и связанных с ними боевиков погибли 20 американцев

Подразделение российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с движением "Талибан", вознаграждения за убийство военных коалиции в Афганистане, включая США. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке.

По данным издания, в Вашингтоне еще несколько месяцев назад пришли к выводу, что российское подразделение, связанное с убийствами и тайными операциями в Европе, платило награду за успешные атаки в 2019 году. Всего в прошлом году в 2019 году в Афганистане в результате нападения талибов и связанных с ними боевиков погибли 20 американцев, однако в причастности к каким именно убийствам подозревают Россию, неясно.

Информация о возможном вознаграждении, предлагаемом Россией, была получена, в том числе, в ходе допросов захваченных афганских боевиков. При этом источники издания не рассказали детали таких операций – как проводился выбор целей, где происходили встречи россиян с талибами и как выплачивалось вознаграждение.

Выводы американской разведки были представлены президенту США Дональду Трампу. Как сообщили источники NYT, в течение последних месяцев в Вашингтоне обсуждают возможный ответ Москве: от отправки жалобы по дипломатическим каналам и требования прекратить враждебные действия до новых санкций.

В Кремле в свою очередь газете заявили, что ничего не слышали о подобных обвинениях. "Если кто-нибудь выдвинет их, мы ответим", — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также не стали комментировать эту информацию изданию в Национальном совете безопасности США, Пентагоне, Государственном департаменте и ЦРУ.

Напомним, военный контингент США находится в Афганистане с 2001 года. За это время погибло более 2 тыс. американских военнослужащих. В последние годы США постепенной сокращало численность своих военных в стране и активизировало мирные переговоры с талибами.

29 февраля США и "Талибан" подписали мирное соглашение, согласно которому Америка и ее союзники в течение следующих 4-5 месяцев сократят в регионе численность своих войск с 13 тыс. человек до 8,6 тыс. Оставшиеся силы должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев. Официальное правительство Афганистана и талибы должны провести обмен пленными. Талибан также обязался прекратить террористические атаки.

Как ранее сообщал Фокус:

"Талибан" была признана самой смертоносной террористической организацией в 2019 году. В результате его атак погибло больше мирных жителей, чем от боевиков "Исламского государства".