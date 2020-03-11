"Талибан" в 2019 году убил больше мирных жителей, чем "Исламское государство"

"Исламскому государству" был нанесен серьезный урон в Сирии и Ираке

Афганское движение "Талибан" резко активизировало свою террористическую деятельность в прошлом году, и от его действий погибло больше мирных жителей, чем от действий "Исламского государства" (ИГ), такие выводы сделало аналитическое издание Jane`s.

В 2019 году в результате терактов ИГ погиб 2381 человек, что на 25% меньше, чем годом ранее. Число терактов ИГ снизилось на 18,4% из-за значительного сокращения операций группировки в Ираке и Сирии.

Число терактов "Талибана" при этом выросло за год на 87,6%: с 574 до 1077. "В результате эта группировка стала самой смертоносной, а число жертв ее терактов превосходит общее число жертв девяти других террористических группировок, вместе взятых", отметили в Jane`s.

При этом ИГ удерживало первое место по числу жертв в терактах в период с 2014 по 2018 год. И сейчас группировка продолжает активные действия в Нигерии, Камеруне, Нигере и Буркина-Фасо.

Напомним, 10 марта США начали первую фазу вывода войск из Афганистана в рамках мирного соглашения с "Талибаном". Вашингтон пообещал уменьшить количество своих военных, дислоцированных в стране, с нынешних 13 тыс. до 8,6 тыс.

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