2300 уничтоженных армянских солдат и 790 – азербайджанских. Враждующие страны обмениваются статистикой

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян озвучил военные потери Азербайджана по итогам третьего дня боевых действий в Нагорном Карабахе.

"В целом с момента начала войны противник потерял в живой силе – 790 военнослужащих, из них 180 – в направлении Карвачара (азерб. Кельбаджар, – ред.). По приблизительным данным, у противника 1900 раненых во всех подразделениях", – сообщил Ованнисян на брифинге во вторник вечером, 29 сентября, передает армянское отделение "Радио Свобода".

Спикер оборонного ведомства Армении уточнил потери противника в технике: "Армянские подразделения сбили 137 танков и бронетехники противника, уничтожили 72 беспилотника, 7 вертолетов и один самолет, о котором мы сообщили вчера".

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По словам Ованнисяна, 29-го сентября ознаменовано тем, что в этот день бои перекинулись непосредственно на территорию Армении, а нападению подверглось мирное армянсокое население и гражданская инфраструктура страны.

Минобороны Армении не предоставило новых задокументированных свидетельств своих боевых побед, кроме репортажа с Арцахского фронта, где показан момент сбития беспилотника, а также комментарии армянских военнослужащих.

Видео: YouTube / Министерство обороны Армении

Потери среди собственных военных представитель Минобороны Армении пообещал обнародовать в среду, 30 сентября. В прочем, Азербайджан тоже до сих пор не раскрыл информацию о потерях среди своих военнослужащих, однако регулярно публикует число погибших противников.

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"Начиная с 27 сентября до сегодняшнего утра было убито и ранено около 2300 военнослужащих противника, были уничтожены и выведены из строя около 130 танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, гранатометов, около 25 систем противовоздушной обороны, 6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, 5 складов боеприпасов, около 50 противотанковых средств и 55 единиц автомобильной техники", – сообщило Минобороны Азербайджана утром в среду, 30 сентября.

Также военное ведомство Республики Азербайджан опубликовало у себя на YouTube-канале новый ролик с боевыми действиями снятый с воздуха.

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

Азербайджан также отметил, что Армения скопила дополнительные силы на Мадагизском направлении с целью возвращения утраченных позиций, и утром 30 сентября противник предпринял попытку контрнаступления.

За час до этого сообщения, пресс-секретарь Минобороны республики Армения Шушан Степанян заявила, что по состоянию на 7:00 утра, по всей протяженности арцахского фронта ведется артиллерийская перестрелка.

Напомним, во вторник, 29 сентября Армения заявила, что "ей не оставили выбора" и она вынуждена применить против армии Азербайджана ударные системы высокой дальности и большой разрушительной мощности.