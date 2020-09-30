Признание Арменией независимости Карабаха станет сожжением мостов, - Азербайджан

Если Армения официально признает независимость Нагорного Карабаха, то в политическом смысле это будет означать конец любых дальнейших дипломатических переговоров между воюющими странами.

С таким заявлением выступил в среду, 30 сентября посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы в интервью российскому "РБК".

"Реакция будет самой негативной. Вот тогда это уже будет только до конца", – сказал азербайджанский дипломат.

По словам посла Республики Азербайджан, премьер-министр Армении Никола Пашинян своими жесткими заявлениям по Карабаху стремится разрушить переговорный процесс.

"Пашинян – виновник этой трагедии. По моему мнению, делается попытка столкнуть Россию с Турцией на маленьком кусочке земли. Команда Пашиняна ориентирована на Запад и выполняет определенный заказ", – сказал Бюльбюль-оглы журналистам "РБК".

Ранее глава Правительства Армении Никола Пашинян выступил на пресс-конференции с российскими СМИ по вопросу дальнейших политических перспектив непризнанной Нагорного-Карабахской Республики. По его словам, Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха.

"Наша цель – установить в регионе долгосрочный и стабильный мир. Мы не хотим, чтобы через 2-3 года эта ситуация вновь повторилась. Однако, Армения никогда не будет действовать во вред своим национальным интересам и интересам Нагорного Карабаха. Армения готова защищать свою безопасность и с участием ОДКБ, и без него", – заявил Пашинян в среду, 30 сентября в комментарии информагентству ТАСС.

В отношении этой позиции Армении, посол Азербайджана заявил следующее: "Если ОДКБ вмешается, то наш союзник Турция может также вмешаться". По словам Бюльбюль-оглы, у Баку нет задачи выгнать армян из Карабаха: "Есть цель вернуть туда азербайджанцев, чтобы все вместе там жили".

Напомним, во вторник, 29 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о недопустимости переговоров с Арменией по Нагорному Карабаху. По словам Алиева, о переговорах не может быть речи из-за заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Нагорный Карабах принадлежит Армении.