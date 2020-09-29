Братская страна. Президент Азербайджана рассказал о роли Турции в конфликте в Нагорном Карабахе

По словам Ильхама Алиева, "роль Турции носит стабилизирующий характер в регионе".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что Турция не принимает участия в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Роль Турции, я считаю, носит стабилизирующий характер в регионе. Турция – наша братская страна и наш союзник. С самого первого часа. Турция высказалась однозначно в поддержку Азербайджана и международного права", – сообщил Алиев.

По его словам, ситуация в Нагорном Карабахе напряженная.

"Нет ни одного свидетельства участия Турции в конфликте. Да и нет такой необходимости", – добавил президент Азербайджана.

По последней сводке Минобороны Азербайджана, опубликованной в районе полудня 29 сентября, контратака войск Армении на захваченные ранее Азербайджаном позиции была успешно отражена.

"Части армянской армии, пытавшиеся атаковать наши позиции со стороны оккупированного села Ашаги Вейсаллы Физулинского района, были решительно пресечены нашими частями, и противник был вынужден отступить. Тела армянских солдат, погибших при отступлении, остались на поле боя", – сообщил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргахлы.

Напомним, войска Армении во вторник, 29 сентяря, предприняли контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть территории, утраченные в боях за воскресение и понедельник.