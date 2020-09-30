Алиев назвал условие прекращения боев в Нагорном Карабахе

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан прекратит боевые действия в Нагорном Карабахе, когда Армения выведет свои вооруженные силы из региона, сообщает Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, это является единственным условием со стороны Баку.

"Я не так давно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие – ВС Армении, безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли. Это условие в силе, и если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе", – сказал Алиев.

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По его словам, Армения должна отказаться от оккупации Нагорного Карабаха, но премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил семь условий.

Напомним, в понедельник, 28 сентября армянский посол в Москве Вардан Тоганян назвал условие применения армянами своих тактических ракетных комплексов "Искандер" – в случае, если Турция применит в зоне конфликта истребители F-16.

Ранее стороны конфликта в Нагорном Карабахе рассказали о своих боевых успехах. В частности, во вторник вечером, 29 сентября Армения заявила о 790 ликвидированных военных армии Азербайджана, которой в ответ, в среду утром, 30 сентября озвучил цифру в 2300 уничтоженных за три дня конфликта армян.