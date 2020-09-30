Азербайджан опубликовал новую партию видеороликов с уничтожением солдат и техники Армении

Азербайджан распространяет видео, снятые с воздуха. Армянские власти ограничиваются преимущественно текстовыми сообщениями, в то время как неофициальные каналы публикуют кадры с убитыми азербайджанцами.

Министерство обороны Республики Азербайджан продолжает публиковать видео-хроники своих боевых достижений, снятые с воздуха, предположительно – с ударных беспилотников "Bayraktar".

Качество видео-материала, который Минобороны Азербайджана выкладывает у себя на YouTube-канале, сама "картинка" стала более детализированной по сравнению с предыдущими записями:

Скриншот: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

Однако подписи под видео, также как и раньше, не содержат много конкретики.

"Боевые действия продолжаются вдоль всей линии фронта. Артиллерийские подразделения Азербайджанской Армии наносят сокрушительные удары по противнику", – сообщается под следующим видео:

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

Комментарий под приведенным ниже роликом гласит: "Сегодня наши подразделения уничтожили боевую технику противника в направлении Джебраильского района фронта".

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

Утром в среду, 30 сентября, на сайте Минобороны Азербайджана сообщили, что 2-й батальон 7-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-ой общевойсковой армии Армении, подвергся обстрелу войск Азербайджана, понес большие потери и в срочном порядке обратился к командованию за помощью.

"Прибывающие на помощь резервные силы были обнаружены и уничтожены нашими подразделениями", – отметило ведомство и опубликовало кадры попадания по армейскому грузовику, а также по живой силе врага:

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

"Пушки противника, обстреливающие позиции наших подразделений были уничтожены точным огнем", – сообщается под следующим роликом:

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

"Видеозапись уничтоженной утром военной техники противника", – написано под следующим видео, которое выложили в среду, 30 сентября:

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

И менее чем через пол часа Азербайджан публикует еще одно видео, с уточняющей подписью: "Подразделения Азербайджанской Армии уничтожили в Тонашене два танка противника".

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

Кроме того, на канале оборонного ведомства Азербайджана стали появляться и наземные съемки: "Подразделения Азербайджанской Армии наносят артиллерийские удары по позициям противника".

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

В то же время, на YouTube-канале Министерство обороны Армении продолжают публиковать репортажи с комментариями солдат, военных чиновников, а также старые записи подбитых азербайджанских танков. Записей с ударных БПЛА, подобных азербайджанским, на канале оборонного ведомства Армении за последние сутки не появлялось.

Карта боевых дествий в Нагорном Карабахе на 30 сентября / Hurriyet

О последних военных успехах Армянской армии сообщила у себя в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Подразделения Армии обороны Арцаха на отдельных участках осуществляют карательные операции. Уничтожено большое количество живой силы, вооружения и военной техники противника, в том числе тяжелая огнеметная система "ТОС-1А", – написала она в среду, 30 августа.

Степанян отметила, что на данный момент продолжаются интенсивные бои по всему периметру линии соприкосновения и запостила следующее видео:

Видео: Facebook / ShushanStepanyan

Кроме того, по словам чиновницы: "Азербайджан 30 сентября на северо-восточном, а затем и южном направлениях Армии обороны Арцаха применял турецкие многофункциональные истребители F-16".

Неофициальные армянские каналы активно публикуют кадры с убитыми азербайджанцами.

ОСТОРОЖНО, 18+

Напомним, в понедельник, 28 сентября армянский посол в Москве Вардан Тоганян назвал условие применения армянами своих тактических ракетных комплексов "Искандер" – в случае, если Турция применит в зоне конфликта истребители F-16.

Ранее стороны конфликта в Нагорном Карабахе рассказали о своих боевых успехах. В частности, во вторник вечером, 29 сентября Армения заявила о 790 ликвидированных военных армии Азербайджана, которой в ответ, в среду утром, 30 сентября озвучил цифру в 2300 уничтоженных за три дня конфликта армян.