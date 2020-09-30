Азербайджан опубликовал кадры удара по пехоте Армении

Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры обстрела пехоты Армении.

"2-й батальон 7-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-ой общевойсковой армии Армении, подвергшийся обстрелу наших войск, понес большие потери и в срочном порядке обратился к командованию за помощью. Прибывающие на помощь резервные силы были обнаружены и уничтожены нашими подразделениями", – сказано в сообщении министерства обороны.

Внимание, шокуирующие кадры.

Кроме того, были уничтожены 1 реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган", 1 зенитно-ракетный комплекс "ОСА", 3 РСЗО БМ-21 "Град", 1 боевая машина пехоты и 2 пушки-гаубицы Д-20 Армении.

Отметим, ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25.

Отметим, в понедельник, 28 сентября армянский посол в Москве Вардан Тоганян назвал агентству "РИА Новости" условие применения армянами своих тактических ракетных комплексов "Искандер" – в случае, если Турция применит в зоне конфликта истребители F-16. Тоганян добавил, что Армения готова использовать "весь свой арсенал для обеспечения безопасности". Во вторник, 29 сентября глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова поддержать Азейбарджан как за столом переговоров, так и на поле боя.