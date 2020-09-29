Турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 BBC Армении

Истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25, сообщает пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в самой Армении, сказано в сообщении.

Пилот армянского самолета погиб.

Напомним, в понедельник, 28 сентября армянский посол в Москве Вардан Тоганян назвал агентству "РИА Новости" условие применения армянами своих тактических ракетных комплексов "Искандер" – в случае, если Турция применит в зоне конфликта истребители F-16. Тоганян добавил, что Армения готова использовать "весь свой арсенал для обеспечения безопасности". Во вторник, 29 сентября глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова поддержать Азейбарджан как за столом переговоров, так и на поле боя.